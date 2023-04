Empresa brasileira investe 20 milhões de euros numa fábrica de embalagens para cosmética

Uma empresa brasileira vai investir cerca de 20 milhões de euros na instalação de uma fábrica de embalagens de plástico para cosmética, em Bragança, de modo a reforçar a sua posição no mercado europeu. O objetivo é criar 120 postos de trabalho.

Trata-se da primeira fábrica que a C-Pack-Creative Packaging, criada há 20 anos no Brasil, instala em Portugal, mais concretamente na nova zona industrial de Bragança, beneficiando de fincamentos do Norte 2030. "É uma indústria que exige um altíssimo grau de tecnologia, vamos trazer para cá a tecnologia mais avançada no mercado".

A primeira pedra da obra de construção da fábrica foi colocada esta quinta-feira e a fábrica deverá começar a trabalhar no início de 2024. "Numa primeira fase vamos começar com 60 postos de trabalho, mas quando estiver a trabalhar em pleno queremos atingir os 120", adiantou Augusto Oliveira, o diretor responsável pela unidade de Bragança.

A empresa vai contratar operadores, engenheiros e vários técnicos. "Mão de obra especializada", vincou o responsável que espera encontrar trabalhadores entre os licenciados no Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

Aliás, a existência de uma instituição de ensino superior no concelho e a proximidade a Espanha foram dois dos fatores que pesaram na escolha de Bragança para instalar a fábrica. "A cidade está bem posicionada para o nosso mercado ibérico e também pela vocação para a ciência que tem, com o IPB", referiu Augusto Oliveira, garantindo que a empresa quer trazer "conhecimento e tecnologia" para Trás-os-Montes. "A partir do Brasil trabalhamos com as principais marcas do mundo na área da cosmética que também serão nossos clientes na Europa, pois são grandes multinacionais que atuam no mercado, como a L"Oréal, a Johnson, Vichy, Avon, entre outras", acrescentou o responsável.

Para contornar a eventual falta de mão de obra a empresa vai fazer parcerias com o IPB e o Instituto de Emprego e Formação Profissional "para cativar jovens e reter talento, com aposta numa política de apoio ao trabalhador", adiantou Augusto Oliveira.

A nova zona industrial de Bragança dispõe de 49 lotes, dos quais 29 já estão vendidos. "Já é um investimento de 40 milhões de euros nesta área industrial, que é excelente", explicou o vice-presidente da Câmara de Bragança, Paulo Xavier.