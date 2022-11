Engenheiro é uma profissão com futuro e emprego

Glória Lopes Hoje às 16:08 Facebook

Ordem dos Engenheiros - Região Norte lança roteiro para atrair jovens para os cursos de engenharia, mostrando a sua importância da profissão na sociedade

Para promover a profissão de engenheiro, mostrar que é uma profissão com futuro e que tem elevada taxa de empregabilidade, a Ordem dos Engenheiros - Região Norte (OERN) lançou o programa "Há Engenharia em mim", um roteiro que começou esta sexta-feira na Escola Secundária Abade, em Bragança.

Esta iniciativa vai levar ao ensino básico e secundário, processos simples da engenharia para conquistar o interesse dos alunos pelas ciências exatas. "É um programa que criamos na região Norte. Começamos por Bragança para promover as engenharias", explicou Bento Aires, presidente da OERN.

A importância das 34 engenharias guia este roteiro que, em Bragança, demonstrou em especial o impacto das engenharias Agronómica e Florestal nesta zona, nomeadamente no castanheiro, uma das principais culturas.

Os 30 hectares de soutos de que João Martins é proprietário em Bragança são um laboratório vivo do que a engenharia permite no terreno. "No combate às doenças, como o cancro, através da aplicação de um produto; contornar a doença da tinta, com a plantação de híbridos; a praga da vespa da galha do castanheiro, pela luta biológica; os conselhos para a não mobilização dos solos para prevenir outras maleitas do castanheiro ou a implementação da rega gota a gota para minimizar os efeitos da seca. Em tudo isto o apoio das engenharias do Instituto Politécnico de Bragança é essencial", referiu João Martins.

Para Bento Aires, as engenharia Agronómica e a Florestal são profissões de futuro "onde há emprego".

A iniciativa teve ainda uma ação prática na escola Abade de Baçal, onde os alunos foram desafiados a construir um pequeno robô em Lego. "Esta tarefa junta várias engenharias: construção, mecânica e robótica. Nós queremos consciencializar os jovens para a engenharia como uma proposta profissional. É uma aposta da Ordem a médio ou longo prazo porque não vamos ter resultados práticos imediatos, mas daqui por três, seis ou oito anos poderemos ter, para aumentar o número de profissionais", referiu Aires.

Com a Informática a revelar-se a "área sexy" da engenharia, admitiu o presidente da OERN, outros cursos, como Civil, Florestal ou Agronómica "ficam vazios".