Escola de pilotos vai instalar-se no aeródromo de Bragança

Glória Lopes Hoje às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O aeródromo municipal de Bragança vai dispor em breve de uma escola de pilotos comerciais, um projeto privado que prevê um investimento de cerca de dois milhões de euros e que pode criar 16 postos de trabalho, adiantou o presidente da Câmara, Hernâni Dias.

Trata-se da Pull Up Academy, empresa já instalada no Brigantia Eco Park, onde tem dois postos de trabalho, que assenta num "novo conceito na formação profissional de pilotos pautando pela Segurança, Qualidade, Rigor, Compromisso e Desenvolvimento de Competências", indicou fonte da empresa.

A Pull Up Academy quer formar futuros pilotos, não só no mercado nacional, mas também internacional, respondendo às solicitações que se afiguram para os próximos anos a nível mundial, isto é, mais de 700 mil pilotos até 2039, de acordo com um estudo da Boeing.

Primeiros cursos da escola de Bragança deverão iniciar-se em 2022.