Escolas do Baixo Sabor vão ter produtos biológicos nas ementas

Os agrupamentos de escolas dos quatro concelhos do Baixo Sabor, no Nordeste Transmontano, vão introduzir ementas à base de alimentos produzidos em modo biológico no próximo ano letivo, provenientes da biorregião dos Lagos de Sabor.

"Vamos introduzir já no próximo ano letivo ementas à base de produtos agrícolas produzidos em modo biológico provenientes da biorregião dos Lagos do Sabor e promover as bio-cantinas neste território. Este desafio já foi lançado aos produtores agrícolas e pecuários deste território", disse esta segunda-feira à Lusa o presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS), Eduardo Tavares.

A biorregião dos Lagos do Sabor abrange quatro concelhos integrados na Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS): Alfândega da Fé, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, e uma área de sete mil hectares de agricultura biológica.

"O primeiro passo é que, pelo menos uma vez por semana, as cantinas escolares deste território possam ter alimentos 100% biológicos, que ajudem a promover este tipo de agricultura e ao mesmo tempo refeições mais saudáveis para crianças e jovens em idade escolar", vincou Eduardo Tavares.

Dos alimentos destacam-se produtos hortícolas, fruta ou as carnes de raças autóctones, sendo que esta região tem já uma Superfícies Agrícola Utilizável (SAU) de 25% dos seus sete mil hectares.

Os Lagos do Sabor obtiveram a certificação como biorregião em setembro de 2022, abrangendo mais de 700 agricultores e cerca de 30 explorações pecuárias.

"Esta é uma forma de potenciar todo o território, com base nos princípios da gestão sustentável dos recursos locais e da proteção ambiental", vincou o também presidente da Câmara de Alfândega da Fé.

De acordo com o autarca, os produtos agrícolas biológicos serão adquiridos através de ajustes diretos ou concursos públicos abertos aos produtores dos quatro concelhos que integram a AMBS.

As biorregiões consistem em áreas geográficas onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e o poder local estabelecem uma parceria para a gestão sustentável dos recursos locais, dando centralidade à produção e consumo alimentar de base agroecológica.

Em Portugal existem atualmente as biorregiões de Idanha-a-Nova, Alto Tâmega, São Pedro do Sul, Margem Esquerda do Rio Guadiana e Lagos do Sabor.