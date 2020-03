Espaços públicos de Bragança desinfetados

Glória Lopes Hoje às 17:00 Facebook

A Câmara Municipal de Bragança lançou no final desta semana uma ação de prevenção e limpeza no espaço público do concelho, que consiste na higienização e desinfeção em ruas e espaços públicos da cidade, através de viaturas da frota municipal, preparadas para o efeito.

Segundo uma fonte do município trata-se de uma medida de que decorre da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Bragança, face à evolução de crescimento da situação epidemiológica da Covid-19.

O município dispõe de duas viaturas equipadas com depósitos de 400 litros cada, dois depósitos com 3000 litros cada e outros tantos depósitos com 600 litros cada, para efetuar estas ações de desinfeção e higienização de ruas, equipamentos e unidades de saúde.