Estações da CP transformadas em residências de estudantes

Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo e a CP celebram esta quinta-feira um protocolo em que várias estações e outras instalações desativadas vão ser disponibilizadas para serem convertidas em residências de estudantes com capacidade para "300 a 500 camas".

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, indicou esta quarta-feira, à margem de uma conferência no Instituto Politécnico, que será assinado "um primeiro protocolo para um conjunto de instalações dos Caminhos-de-Ferro, na zona entre Lisboa e Sintra". A parceria insere-se no Plano Nacional de Alojamento para estudantes lançado pelo Governo que visa aproveitar e reconverter edifícios do Estado desocupados em residências de estudantes, com o propósito de criar mais 12 mil camas numa década.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes