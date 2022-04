Estudantes de Bragança "dormem pouco e com pouca qualidade"

Cerca de 40% dos jovens de Bragança dorme um número de horas insuficiente atendendo ao recomendado para a sua faixa etária, com irregularidades no tempo de sono entre a semana e o fim-de-semana, revelou esta segunda-feira a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSN).

A ULSN realizou um estudo que abrangeu 345 estudantes dos três Agrupamentos de Escolas da cidade de Bragança, com colheita de dados realizada em maio de 2017, para caracterizar os padrões de sono, os seus determinantes e a sua implicação no desempenho escolar, estilo de vida e estado nutricional. "A insuficiência no número de horas de sono traduz-se, segundo os resultados do estudo, em sonolência diurna com impacto nas atividades diárias e no desempenho escolar dos adolescentes", refere a mesma fonte.

O mesmo estudo aponta que o padrão de sono dos adolescentes do concelho é "insuficiente e excessivamente irregular, com horário de deitar tardio, tempos de latência aumentados e períodos de sono insuficiente nos dias de semana e períodos mais longos de sono ao fim-de-semana".

Além disso, sublinha a ULSN "a par da privação de sono, que os impede de enfrentar as exigências do seu dia-a-dia de forma plena, estes jovens organizam o seu sono sem ter em consideração os ritmos circadianos, fundamentais na arquitetura do sono".

Entre os motivos apontados pelos estudantes avaliados para o sono insuficiente, destaca-se o uso das novas tecnologias nos horários noturnos, organização do tempo de estudo, stress relacionado com os testes e atividades escolares.

"A dimensão emocional, com referência à tristeza, ansiedade e pensamento constante sobre os problemas, contribuiu igualmente para a privação do sono destes adolescentes", acrescenta a fonte.

Este estudo estabeleceu ainda associações do sono com o padrão alimentar, sendo que uma alimentação saudável e equilibrada tem um impacto positivo na qualidade do sono, com a prática de atividade física, sendo essencial na regulação do sono desde que não seja realizada próximo das horas de dormir, e com o consumo de substâncias psicoativas, sendo estas prejudiciais para a qualidade do sono.

Para ajudar os estudantes a dormir melhor, a ULSN lançou o projeto "Alerta Sono", para sensibilizar e capacitar as equipas de saúde escolar, através de formação, para a implementação e desenvolvimento de intervenções no âmbito da qualidade do sono, tendo em vista a realização de ações concretas sobre esta temática nas escolas do distrito de Bragança, a partir do início do próximo ano letivo.

A ideia passa por implementar um projeto de intervenção ao nível da promoção da qualidade do sono na comunidade, abrangendo diferentes faixas etárias, que será desenvolvido pelas equipas de Saúde Escolar em todas as escolas do distrito de Bragança.

Este plano de intervenção resulta da evidência científica validada pelos resultados da investigação sobre a qualidade do sono dos alunos do ensino secundário do concelho de Bragança, desenvolvida pela enfermeira da ULS do Nordeste, Ana Sofia Coelho, no âmbito do doutoramento realizado na Universidade de León, que permitiu concluir que os adolescentes em estudo "dormem pouco e com pouca qualidade".