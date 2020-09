Eventos cancelados até ao final de novembro nas Terras de Trás-os-Montes

Glória Lopes Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

CIM Terras de Trás-os-Montes mantém eventos cancelados até ao final de novembro em nove municípios.

Até ao final de novembro continuam canceladas as feiras temáticas, festas populares, festivais e iniciativas análogas que impliquem ajuntamentos de pessoas nos nove municípios da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM).

A decisão foi tomada no último conselho intermunicipal, realizado esta quarta-feira, em Bragança, onde os autarcas votaram para que continuem cancelados todos os eventos públicos. As exceções a esta medida aplicam-se a iniciativas que, pelas suas características, permitam a aplicação das normas de distanciamento e segurança em vigor.

"É uma das respostas para evitar possíveis contágios e cadeias de contaminação potenciadas pela aglomeração de pessoas que estas iniciativas implicam", indicou a direção da CIM. A medida aplica-se aos concelhos da sua área territorial: Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.

Os eventos estavam cancelados até ao final de setembro, por decisão tomada pelo Conselho Intermunicipal a 13 de maio. "Tendo em conta o quadro atual, com os últimos dados conhecidos a merecerem a preocupação acrescida dos autarcas e o reforço de medidas preventivas a decisão de prorrogação do prazo de suspensão de eventos foi assumida unanimemente pelos nove Presidentes de Câmara que compõem o Conselho Intermunicipal da CIM das Terras de Trás-os-Montes", refere fonte oficial daquela entidade.

A prorrogação ou não do cancelamento dos eventos será revista em função da evolução da situação pandémica, tendo sempre presente a necessidade de proteger a saúde pública.

Os nove autarcas da CIM-TTM estão ainda preocupados com o início do novo ano letivo, principalmente com os transportes escolares. "As limitações à lotação e falta de indicações claras nesta matéria causam constrangimentos que poderão implicar falhas neste serviço. A situação já foi exposta aos Ministros da Educação, Saúde e Infraestruturas e Habitação, depois de ter sido debatida na reunião do Conselho Intermunicipal".

As medidas restritivas impostas pela contenção da covid-19 fizeram "aumentar consideravelmente" a despesa dos municípios, ao nível do investimento em transporte escolares, mas também em refeições, prolongamento de horários/acompanhamento à família. Os municípios pedem maior apoio nesta área com a criação de mecanismo de apoio financeiro que permitam fazer face a estas despesas extraordinárias.