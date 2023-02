Falta de casas em Bragança afeta alunos do Ensino Superior

A escassez de habitação e o aumento dos preços das rendas de casa em Bragança preocupam o presidente da Câmara Municipal, que esta quinta-feira defendeu a necessidade de haver discussão "para se fazer luz" no que respeita ao programa Mais Habitação, proposto pelo Governo.

Em Bragança, a falta de casas afeta, principalmente, os alunos do Ensino Superior deslocados de outras regiões do país e do estrangeiro.

"Verificamos que há dificuldade em encontrar alojamento. O município sentiu necessidade de reunir com os empresários do setor para poderem estimular junto dos próprios clientes o processo de arrendamento para garantir que os alunos tinham possibilidade de arrendar casas", explicou o autarca, Hernâni Dias.

PUB

A Câmara vai fazer o levantamento dos dados do concelho para saber o número de fogos disponíveis e quais os que podem ser considerados devolutos e vir a sofrer alguma intervenção, que o autarca considera serem "centenas".

"Em Bragança não abunda a habitação. Não há casas disponíveis e há muitas que estão encerradas o ano inteiro. Tem de haver a compatibilização dos interesses dos proprietários e o interesse maior do próprio país para haver disponibilidade de habitação para pessoas que dela necessitam", referiu Hernâni Dias.

Sobre as medidas propostas pelo Governo para resolver o problema da falta de casas, o autarca defendeu que devia ter sido solicitado aos municípios "dados concretos e objetivos, para se poder criar uma solução consentânea com o interesse dos proprietários e dos que necessitam de habitação".

Em Bragança, a Câmara está a apoiar famílias carenciadas a pagar as rendas de casa. "É uma preocupação social para ajudar os que mais precisam em períodos difíceis como o que estamos a atravessar", acrescentou Hernâni Dias