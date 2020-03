Feira Transfronteiriça de Artes e Ofícios foi cancelada

Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Freixo de Espada à Cinta anunciou, esta sexta-feira, o cancelamento da Feira Transfronteiriça Artes e Ofícios, integrada nas festividades da Amendoeira em Flor, que contava com 70 expositores inscritos, do país e de Espanha.

"Atendendo a uma maior exposição enquanto concelho raiano, entendemos suspender a realização da Feira Transfronteiriça Artes e Ofícios, dada a permeabilidade da fronteira com Espanha e acatando, igualmente, as medidas restritivas anunciadas pelo Governo", disse a presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes