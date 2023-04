Festival de Balonismo quer atrair turistas ao Nordeste

Glória Lopes Hoje às 19:17 Facebook

Cinco concelhos do Nordeste Transmontano vão transformar a região na capital do balonismo entre 26 e 30 de abril graças ao Sabor & Vilariça Balloon Fest. Esta será a primeira edição do Festival Internacional de Balonismo, que o presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, acredita que pode "alavancar" o território, com um produto diferenciado e capaz de dinamizar estes concelhos de baixa densidade populacional.

O evento envolve os municípios de Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor, com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Até agora está assegurada a presença de 15 balões. Há atividades nos vários concelhos, nomeadamente batismos em balão de ar quente, voo livre de balões e animação noturna.