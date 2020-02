Festival do Butelo e das Casulas anima o centro histórico de Bragança

Glória Lopes Hoje às 17:15 Facebook

O Festival do Butelo e das Casulas marcado para os dias 21 a 26 de fevereiro volta a pôr em evidência este prato típico da Terra Fria Transmontana, confecionado à base de enchidos e feijão seco na vagem, em 33 restaurantes do concelho de Bragança.

Em simultâneo decorre uma feira, a realizar na Praça Camões, onde o fumeiro será um dos principais motivos de atração quer em exposição/venda, quer em demonstrações gastronómicas pelos chefs Justa Nobre, Marcos Gomes e António do Rosário. "Antigamente o butelo com casulas, um prato forte de inverno, que era degustado no Carnaval em família", lembrou o chef António do Rosário.

O município de Bragança realiza por esta altura o Carnaval dos Caretos, com um desfile no dia 22 de fevereiro pelas ruas da cidade, com um cortejo de mascarados da Península Ibérica que integra centenas de figurantes oriundos de 40 entidades portuguesas e espanholas, nomeadamente a Academia Ibérica da Máscara. À noite queima-se o diabo no Largo do Castelo, personificado numa figura demoníaca com sete metros de altura.

Como o fumeiro é um alimento calórico e com um certo teor de sal, menos benéfico para a saúde, a câmara vai apostar em eventos desportivos, para estimular a prática de exercício físico. "No ano passado, pela primeira vez, juntamos estes dois eventos de forma muito concertada para que consigamos ter uma maior projeção. Este ano temos como novidade a realização de uma iniciativa desportiva, para associar a gastronomia ao exercício físico ", explicou o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias.

Na quarta-feira, 26 realiza-se a iniciativa O Diabo, a Morte e a Censura, nas ruas do centro histórico.

Com estas iniciativas, o município quer contribuir para a dinamização do centro histórico de Bragança, onde decorre o Festival, que por esta alturas do Carnaval é muito procurado por turistas, sobretudo espanhóis. "Juntamos a parte da cultura, através dos caretos, e a gastronomia, o que confere dimensão ao evento, o que atrai mais gente ao nosso território. Juntando o que é mais ancestral", sublinhou o autarca garantindo que no passado os restaurantes não incluíam nas suas ementas o prato butelo com casulas. "Agora vê-se que ganhou outra dimensão e basta entrar nos restaurantes", afirmou Hernâni Dias.