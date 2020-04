Freguesias de Bragança oferecem raio-X portátil à Unidade Local de Saúde do Nordeste

Glória Lopes Hoje às 16:07 Facebook

As juntas de freguesia do concelho de Bragança uniram-se para angariar uma verba de cerca de 47 mil euros, que foi entregue à Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) com o objetivo de comprar um raio-X portátil e um Sistema de Aquisição Digital de Imagem Direta.

Uma vez que só existia um aparelho do género naquela unidade, mas com dois podem agilizar os diagnósticos, uma vez que um dos equipamentos ficará instalado no espaço que recebe os doentes rastreados a Covid-19.

O único aparelho disponível na ULS até esta segunda-feira tinha que ser deslocado entre o serviço de exames e o espaço onde são testados os doentes com suspeita de infeção por coronavírus.

"Vai ser muito útil nesta altura. Já tínhamos um raio-X portátil na tenda de triagem Covid-19, mas este novo vai ser um complemento ao que existia porque evita que os técnicos de desloquem da tenda para o hospital e vice-versa. A radiografia é feita de forma digital e a imagem fica logo disponível para o médico ver. Os técnicos já não vão precisar de se deslocar para fora da tenda, evitando, assim, cruzamentos de circuitos, o que significa menos possibilidade de infeções. Faz-se uma radiografia desinfeta-se o aparelho e está pronto para fazer outra", explicou Eugénia Parreira, diretora clínica da ULSNE, que admite que o equipamento oferecido pelas juntas de freguesia é de grande utilidade. "Numa altura em que precisamos de adquirir tanta coisa, esta oferta é uma grande ajuda", sublinhou a responsável.

Cada junta de freguesia deu cerca de 1200 euros para reunir o dinheiro necessário para a aquisição deste equipamento, sinalizado como uma das carências da unidade de saúde, considerados essenciais no tratamento de doentes que necessitam de realizar exames radiológicos, entre os quais doentes com infeções respiratórias graves, pelo que têm uma importância vital perante a atual pandemia de Covid-19.