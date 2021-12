Homem encontrado carbonizado em casa em Bragança

Glória Lopes Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 74 anos foi encontrado queimado, este sábado, dentro da casa de banho da casa onde residia em Varge, no concelho de Bragança.

Segundo uma fonte dos Bombeiros Voluntários, os meios de socorro foram acionados pouco antes das 9 horas para uma vítima queimada, mas quando os operacionais chegaram já se depararam com um cadáver.

"O homem estava no interior da casa de banho, queimado e as cortinas do chuveiro e a máquina de lavar estavam completamente destruídos, e foi o filho que apagou o incêndio com um extintor e retirou o corpo", indicou o comandante da corporação de Bombeiros, Carlos Martins, adiantando ainda que o fogo ficou circunscrito aquela divisão da casa.

Os contornos do caso ainda estão a ser investigados.