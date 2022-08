Homem morre em acidente com retroescavadora em Bragança

Um homem de 67 anos morreu esta quarta-feira à tarde em resultado de um acidente com uma retroescavadora na localidade de Parada, no concelho de Bragança.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Bragança quando a equipa de socorro chegou ao local "a vítima encontrava-se debaixo do veículo". O óbito foi declarado no local. Para já não se sabe o que terá sucedido. Tudo indica que o homem estaria a trabalhar num campo agrícola naquela aldeia, com uma máquina retroescavadora, cuja pá transportava couves.

O alerta para o acidente ocorreu pelas 17.04 horas e o socorro esteve a cargo de 15 bombeiros apoiados por quatro viaturas. No local esteve ainda uma patrulha da GNR.