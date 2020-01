Homenagem a Giovani Rodrigues na abertura do do Dia do IPB

Hoje às 16:07 Facebook

O ministro adjunto para Integração Regional de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, disse que a memória de Giovani Rodrigues "servirá certamente para solidificar os laços fraternos que nos unem, que nada poderá fazer vacilar ou pôr em questão", na abertura do Dia do IPB-Instituto Politécnico de Bragança, que está a decorrer esta terça-feira na instituição. "Cabo Verde, os países de língua portuguesa continuam irmanados mesmo nas horas difíceis", acrescentou o ministro cabo-verdiano.

O jovem de 21 anos, natural de Cabo Verde, que morreu no dia 31 de dezembro, na sequência de um traumatismo provocado por uma pancada durante uma rixa na madrugada de 21 de dezembro, foi homenageado hoje, pela academia, com a presença do músico Tito Paris.

"Acontecem questões destas no dia a dia, são deploráveis, são situações que ninguém gostaria de viver, mas a vida é esta. nem sempre se fazem as nossas vontades, há coisas que nos ultrapassam e que devemos também na hora de sofrimento devemos saber aceitar. Aceitar e, sobretudo, transformar o sentimento da família, dos amigos e dos colegas cabo-verdianos, portuguesas e de outras nacionalidades que estudam nesta cidade", Rui Figueiredo Soares, destacando que "é preciso transformar este momento, num momento de determinação com um sinal de que só a paz, a concórdia e o amor podem vencer a violência, o ódio ou a intolerância".

Tito Paris, que cantou uma canção em memória do jovem assassinado disse que não podia ficar indiferente à homenagem do seu conterrâneo.

"Estamos aqui para dizer que podemos abraçar-nos e ser amigos sem violência. o IPB é uma instituição séria, credível, cujos alunos são saudáveis espiritualmente tal como era o Giovani, que está connosco para sempre", referiu o músico ao Jornal de Notícias