Hospitais de Bragança estão a receber doentes com covid-19 do Vale do Sousa

Os hospitais de Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros têm 46 doentes com covid-19 internados, seis dos quais provenientes da área do Tâmega e Sousa, devido à situação de rutura na unidade hospitalar daquelas regiões.

A administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, responsável pela gestão das três unidades hospitalares do distrito, confirma que, "à semelhança do que acontece com outros hospitais da região Norte, está a prestar assistência clínica a doentes com covid-19 provenientes da área do Tâmega e Sousa, no âmbito da articulação e trabalho em rede que caracterizam o Serviço Nacional de Saúde", pode ler-se na resposta enviada pela ULS do Nordeste.

A mesma nota revela que, na base desta cooperação, "a ULS do Nordeste recebeu seis doentes, dos quais dois ficaram internados na Unidade Hospitalar de Bragança, dois na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros e dois na Unidade Hospitalar de Mirandela".

Recorde-se que, no início desta semana, a secção Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros denunciou a "situação insustentável" do Hospital Padre Américo, em Penafiel, com perto de três dezenas de casos confirmados de covid-19, na área respiratória do serviço de urgência.

Com unidades em Penafiel e em Amarante, em causa está um hospital do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa que presta apoio a cerca de 520 mil pessoas de uma região que inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, concelhos onde o Conselho de Ministros decretou dever de permanência no domicílio.

Os últimos dados avançados pela ULS Nordeste sobre o número total de pacientes com covid-19, internados nas três unidades hospitalares do distrito de Bragança, apontam para 46 doentes, 39 dos quais estavam em internamento e sete nos cuidados intensivos. Ou seja, dos mais de 650 casos ativos no distrito, apenas cerca de 7% é que necessita de cuidados hospitalares, os restantes 93% recuperam no domicílio.