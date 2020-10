Idosa de Bragança com 102 anos infetada já recuperou

Glória Lopes Hoje às 18:18 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança anunciou, esta sexta-feira, que uma idosa de 102 anos já recuperou depois de ter testado positivo à covid-19 na sequência do surto que assola a instituição desde o início deste mês.

Trata-se de Violante Parreiras, considerada "um dos casos mais emblemáticos entre as dezenas de residentes recuperados", segundo a informação veiculada pela IPSS, onde já morreram 22 utentes e ainda há algumas dezenas de pessoas infetadas, utentes e funcionários.

O primeiro caso de covid-19 naquela instituição, que acolhia perto de 170 idosos em três lares, foi diagnosticado no final de setembro e foi considerado o maior surto do distrito de Bragança, com cerca de 150 infetados entre utentes e funcionários.