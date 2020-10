Idoso ferido com gravidade após acidente com trator em Bragança

Glória Lopes Hoje às 16:36 Facebook

Um homem, com 80 anos, sofreu ferimentos graves na sequência do despiste de um trator agrícola e queda de uma ravina com cerca de 20 metros, cerca das 13.50 horas desta sexta-feira, em Vale de Lamas, freguesia de Baçal, no concelho de Bragança.

O idoso circulava num caminho rural mas despistou-se e caiu de uma ravina numa zona junto a um rio, para onde o veículo resvalou. "A vítima ficou a meio do percurso quando O trator caiu na ribanceira em direção ao rio, porque dever ter sido cuspido devido ao embate", explicou Paulo Ferro, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Bragança.

O idoso foi encontrado naquela área, junto ao veículo agrícola, mas o resgate do local foi muito difícil e obrigou os bombeiros a usar três viaturas de tração às quatro rodas, nomeadamente um veículo desencarcerador e duas ambulâncias. "A assistência à vítima já foi feita na aldeia, porque o local onde se encontrava era de difícil acesso e devido à chuva estava muito enlameado", referiu Paulo Ferro.

Apesar de estar em pé e consciente quando foi encontrado pelos bombeiros, o idoso tinha lesões consideradas graves em várias partes do corpo, nomeadamente na cabeça, tórax e membros superiores. Após ter sido socorrido no local foi transportado para o Hospital de Bragança.

As causas do acidente estão ainda por apurar. O socorro mobilizou uma dezena de operacionais apoiados por cinco viaturas.