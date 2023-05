Instabilidade laboral e salários baixos afastam mão de obra do Interior

Empresas lutam com muitas dificuldades para conseguirem atrair gente para vários setores de atividade. Exigem leis mais flexíveis e apoios fiscais para ajudar a fixar pessoas.

As empresas do Interior do país têm cada vez mais dificuldades para arranjar trabalhadores. Muitos dos que nascem lá vão procurar oportunidades em outros locais do país ou do estrangeiro, geralmente com três objetivos: mais estabilidade laboral, maior rendimento e mais serviços para eles e para a família. E é pela escassez destas exigências que também não se consegue atrair pessoas de fora.

O presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, Jorge Fidalgo, é perentório: "Uma empresa de construção civil arranja hoje uma obra e precisa de dez trabalhadores, mas quando a acabar já só precisa de dois ou três. Um restaurante está bem hoje, amanhã pode fechar. Não há estabilidade no emprego. Os postos de trabalho públicos são muito poucos. As pessoas de cá não vão embora se tiverem um emprego estável e uma remuneração para organizar a sua vida pessoal e familiar".