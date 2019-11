Instituto Politécnico de Bragança estimula voluntariado com créditos académicos

Ontem às 23:50 Facebook

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) tem um novo programa de voluntariado dirigido aos estudantes que, em troca de horas dedicadas aos outros, dá créditos na formação académica.

O instituto celebrou hoje protocolos com 12 instituições da região ligadas à solidariedade, cultura, causa animal e ambiente no âmbito deste novo programa de voluntariado que pretende reforçar o impacto social do IPB, estimulando a participação dos alunos com a equiparação a trabalho académico.

