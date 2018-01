Cães matam dezenas de ovelhas dentro de estábulo em Bragança

Glória Lopes Hoje às 14:23 Facebook

Cães vadios dizimaram um pequeno rebanho de ovelhas, esta madrugada de quarta-feira, no Bairro da Coxa, em Bragança. O proprietário dos ovinos tinha 19 ovelhas e 10 cordeiros, sendo que agora só restam cinco.

"Os restantes animais foram mortos por cães vadios. As ovelhas que sobreviveram estão bastante feridas e estão entre a vida e a morte", contou Luís Miguel Pereira, o proprietário do rebanho, que esta manhã, cerca das 8.30 horas, encontrou ainda três cães dentro do estábulo, quando ia alimentar o rebanho.