Aeroclube de Bragança diz que avioneta que caiu estava em perfeitas condições

O Aeroclube de Bragança (ACB) disse, em comunicado, que a aeronave que se despenhou esta tarde junto ao aeródromo local estava em perfeitas condições para operar e tinha sido usada esta manhã para uma viagem de ida e volta a Espanha por outro piloto.

"A aeronoave realizava voos com regularidade, tendo voado neste mesmo dia entre Bragança/Leon (Espanha) e Leon/Bragança, pilotada por Telmo Garcia, associado do clube", refere a nota da direção do ACB, que cita o referido piloto que havia usado o avião que se despenhou este sábado, provocando a morte a dois pilotos, Horácio Sousa, associado e piloto-instrutor dos cursos de pilotagem, e André Bessa,formador do curso de pilotagem:

"O avião estava em perfeitas condições", diz o ACB, não escondendo "a incredibilidade que a situação causou a toda a família do ACB."

O aeroclube aguarda agora a equipa de inspectores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e acidentes Ferroviários se desloque ao local para proceder à necessária investigação, o que deverá acontecer às primeiras horas de domingo.

O Aeroclube ainda o seu "profundo pesar" pela morte de dois pilotos, seus associados,num acidente com um avião propriedade do clube, quando faziam um voo de recreio.

No comunicado a direção diz que se trata de "um dia de luto para o Aeroclube de Bragança e para toda a aviação civil", sendo este "um dos momentos mais trágicos da sua existência, a perda de dois amigo".

Glória Lopes