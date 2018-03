Aldeias sem luz elétrica devido ao mau tempo

Glória Lopes Hoje às 09:59 Facebook

Várias aldeias dos concelhos de Mogadouro e Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, estão sem energia elétrica desde quarta-feira à tarde, devido ao mau tempo, nomeadamente a queda de árvores que terão danificado os postes da eletricidade, mas também o peso da neve nos cabos da rede.

"Ontem à tarde a luz começou a falhar. Depois falhou de vez e hoje de manhã continuamos sem luz, o que causa muitos transtornos", explicou Deolinda Graça, habitante da aldeia de Souto da Velha, no concelho de Torre de Moncorvo.

Na quarta-feira também se verificaram problemas relacionados com falhas de energia em Miranda do Douro, mas segundo uma fonte EDP, em algumas localidades o serviço já foi reposto e esta manhã já há técnicos no terreno a tentar resolver as várias situações.