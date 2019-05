Alfaia agrícola mata agricultor em Quintanilha

Glória Lopes Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu esta tarde de sexta-feira na sequência da queda de uma alfaia agrícola à qual estava a fazer manutenção, na aldeia de Quintanilha, em Bragança.

Os Bombeiros de Bragança receberam um alerta para um acidente com um trator pelas 16 horas e enviaram para o local um veículo de desencarceramento, uma ambulância e um veículo de comando com nove elementos. "Quando chegamos ao local verificamos que não se confirmava o acidente com máquina agrícola, mas sim a queda de uma alfaia agrícola, uma charrua, que o atingiu no tórax e na cabeça, provocando-lhe a morte", explicou Carlos Martins, segundo comandante dos Bombeiros de Bragança.

A vítima identificada como Agostinho Vaz, com 75 anos, era reformado da Autoridade Tributária e Aduaneira, mas dedicava-se à agricultura desde que se aposentou.

Segundo o "Jornal de Notícias" apurou na localidade o homem estava a ser procurado por familiares e vizinhos pois não apareceu em casa para almoçar. "Estava fora de casa desde manhã", confirmou Carlos Martins.