Apostador de Bragança ganha mais de 1,5 milhões no Totoloto

A quantia de 1.557.420, 77 euros é quanto vai receber um apostador do Totoloto que submeteu o seu boletim num café/restaurante em Bragança.

A chave 19 - 26 - 37 - 38 - 44 + 3 conhecida no passado sábado trouxe mais um primeiro prémio para a cidade transmontana. Segundo uma fonte do snack-bar Restaurador, o feliz apostador é um homem com cerca de 30 anos, que soube no domingo da sua boa sorte quando consultou a chave num café no centro da cidade de Bragança. A identidade do apostador não foi revelada.

Esta não foi a primeira vez que o Restaurador fez um milionário, pois já ali foram feitas apostas que resultaram em segundos e terceiros prémios do Euromilhões, um primeiro prémio do Totoloto e pelo menos uma raspadinha Super Pé de Meia no valor de 27 mil euros, vendida em 2016.

A sorte tem rondado os apostadores brigantinos, pois já em junho deste ano um sortudo levou para casa o M1lhão, um código com letras e números, gerado automaticamente cada vez que se aposta no Euromilhões de sexta-feira e que possibilita aos apostadores a hipótese de ganhar um prémio de um milhão de euros.