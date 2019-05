Artesãs portuguesas têm tanta fama que até trabalham com o Louboutin

Glória Lopes Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de confecionarem uma Capa de Honras especial para oferecerem ao Papa, as artesãs de Sendim Maria Susana Castro e Sandra Nobre, mãe e filha, serviram de inspiração ao designer francês Christian Louboutin.

A fama não apareceu do nada. É o resultado de mais de 30 anos de trabalho com base na Capa de Honra, uma peça do vestuário masculino tradicional mirandês, que serviu de base a Maria Susana e Sandra para criarem uma coleção de malas, capas e casacos de senhora, tapetes e outros adereços.

Trabalhar bem compensou. Depois de, no início deste ano, terem confecionado uma Capa de Honra especial para oferecerem ao Papa Francisco, são notícia por estes dias por terem servido de inspiração ao designer francês Christian Louboutin. Por questões de confidencialidade, pouco revelaram sobre a colaboração com o designer, cuja marca é a sola vermelha dos sapatos que produz.

Mala de Louboutin tem dedo português

O picado e os recortes iguais aos do artesanato mirandês são uma das componentes mais relevantes da mala Portugaba, que o designer fez com a colaboração de vários artesãos que encontrou de Norte ao Sul do país, com artesanato que tem passado entre gerações, estando em alguns casos à beira da extinção. Os picados e recortes de Maria Susana e Sandra Nobre estão na base da mala, com as suas cores brilhantes e alegres traduzindo o otimismo deste país solarengo e com clima ameno.

Sandra diz que a fama tem uma certa doçura mas o mais importante de tudo "é fazer um trabalho de grande qualidade e tratar todos os clientes de forma especial". Ainda assim, nunca pensaram alcançar tamanho sucesso graças ao artesanato com o qual convivem desde o berço.

Maria Susana aprendeu com a mãe a avó os segredos deste artesanato e transmitiu-os às duas filhas, Sandra e Lili Nobre, esta última responsável por uma loja da especialidade na cidade de Miranda do Douro. "Dedicamos muitas horas ao nosso trabalho que fazemos com honestidade, utilizando materiais de qualidade a pensar nos clientes", descreveu.