Bispo nomeado delegado nos Congressos Eucarísticos internacionais

José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, foi nomeado delegado nacional de Portugal nos Congressos Eucarísticos internacionais.

Segundo comunicado da diocese, José Cordeiro disse ter acolhido "com alegre humildade este serviço". O documento acrescenta que o bispo transmontano participou esta semana na Assembleia Plenária do Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Internacionais (PCCEI), em Roma, onde foi convidado a apresentar uma síntese do IV Congresso Eucarístico Nacional "Viver a Eucaristia fonte da Misericórdia", que teve lugar em junho de 2016, no Santuário de Fátima.

