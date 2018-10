Bragança homenageia Georges Dussaud, fotógrafo que pôs Trás-os-Montes no mapa

Glória Lopes Hoje às 16:02 Facebook

O fotógrafo francês, Georges Dussaud, que nos anos 60 deu a conhecer a dura realidade de Trás-os-Montes, à época uma região muito rural e desconhecida na Europa, vai ser homenageado nos próximos dois dias em Bragança, no âmbito da terceira edição do Plas&Cine.

O centro da cidade ficará repleto de reproduções de fotografias daquele fotógrafo expostas nas ruas e praças, a maioria dos museus dedica-lhes exposições, as montras do comércio tradicional estão decoradas em sua homenagem. Entre sexta-feira e sábado serão instalados em espaços públicos dezenas de trabalhos feitos pelos alunos das escolas do concelho. A iniciativa mobilizou mais de 200 intervenientes, para pôr em marcha espetáculos, exposições, dança e teatro.

Depois da pintora Graça Morais e do arquiteto Souto de Moura, o Plas&Cine repete-se "por ser uma organização positiva que envolve a comunidade, as escolas, os fotógrafos locais e as lojas do centro da cidade", explicou o presidente da câmara, Hernâni Dias.

Georges Dussaud tem uma vasta coleção de fotografias de como era Trás-os-Montes há cerca de 50 anos, mas nos últimos anos regressou a Bragança e captou uma terra bem diferente. Parte desse espólio está exposto no Centro de Fotografia Georges Dussaud, em Bragança.

Para o autarca brigantino, o fotógrafo "tem vindo a retratar de forma muito positiva a realidade de Bragança e da região desde há 40 anos", sublinhando também a importância das questões ligadas "à identidade" que o seu trabalho confere.

Além da cerimónia de abertura esta sexta-feira, na Praça da Sé, com a presença do homenageado que um dia chegou a Trás-os-Montes por acaso, será inaugurada a exposição "Georges Dussaud - A norte do norte - Trás-os-Montes na década de 80", com curadoria de Jorge Costa. À noite o jornalista Pedro Mesquita vai conversar com os fotojornalistas Adriano Miranda, Lucília Monteiro e Violeta Santos Moura.