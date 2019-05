Brigantinos já podem calcular a sua pegada ecológica

Glória Lopes Hoje às 11:05 Facebook

Desde a semana passada que os habitantes do concelho de Bragança já podem calcular a sua pegada ecológica, verificar qual é o seu impacto no meio ambiente e, assim, corrigir alguns comportamentos com vista a contribuir para uma maior sustentabilidade ambiental.

O Município de Bragança é um dos seis a nível nacional que aderiu à Calculadora Ecológica, que está disponível numa plataforma online no site da Câmara Municipal.

Trata-se de um instrumento que integra o projeto pioneiro, em Portugal, designado "Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses", do qual fazem parte a Associação Zero e a Universidade de Aveiro. "O concelho de Bragança, já conhece a sua biocapacidade que está 110% acima da média nacional, o que significa que contribuímos muito positivamente para a sustentabilidade do planeta", referiu o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, explicando ainda, que o município aderiu ao projeto "para efetivamente dar um contributo positivo".

A redução do consumo de carne é uma das propostas apontadas pelos responsáveis pela implementação do projeto, uma vez que a região é uma grande produtora de carne de vaca e de fumeiro.

"Devemos ter a preocupação de, eventualmente, não abandonar o consumo de carne, porque é algo que nos diz muito, mas podermos ter comportamentos no sentido de não desperdiçarmos o que estamos a confeccionar. O desperdício alimentar é enorme e ainda não há a preocupação de as pessoas conseguirem ter o hábito de não desperdiçar", acrescentou o autarca.

O projeto alerta os cidadãos para a quantidade de recursos naturais que são necessários para satisfazer algumas necessidades do dia a dia. "O que nós fazemos é mostrar as evidências científicas dos recursos naturais que são necessários para o consumo de cada tipologia de bem alimentar", explicou Sara Pires, da Universidade de Aveiro.

