Carnaval e gastronomia aliados no Festival do Butelo com casulas

O "Butelo com casulas", um dos mais típicos pratos da gastronomia transmontana, é cada vez mais procurado por portugueses e estrangeiros que visitam a região.

De 1 a 3 de março vai estar em destaque durante o Festival do Butelo e das Casulas & Carnaval dos Caretos, um evento que alia a gastronomia e a cultura popular do concelho, pondo na rua em simultâneo um dos mais emblemáticos pratos à base de enchidos (o butelo com casulas) e as Festa dos Rapazes, onde os caretos são o cartaz principal. "É uma forma de conciliar duas vertentes numa só iniciativa, para tentar atrair mais visitantes dando o nosso contributo para a dinamização económica do concelho", explicou o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias.

A Semana Gastronómica começa já na próxima sexta-feira em 28 restaurantes do concelho de Bragança que aderiram à iniciativa e vão ter em destaque nas suas ementas 'Butelo com Casulas' (um enchido confecionado com carne de porco com osso, com feijão seco dentro da vagem) e ainda outros pratos da gastronomia local, como o fumeiro, a caça e a posta de vitela à Mirandesa.

O Festival do Butelo decorre entre 1 e 3 de março, com uma tenda armada na Praça Camões, onde 36 expositores vão promover e vender alguns dos melhores produtos da região, desde os enchidos, queijos, azeites, vinhos, cogumelos doçaria. "Haverá grande variedade de produtos mas a nossa aposta vai para a qualidade dos mesmos", afirmou o autarca.

Ao longo dos dias do festival chefes de reconhecido mérito, como Óscar Geadas, do Restaurante G, que recebeu recentemente uma Estrela Michelin, Luís Portugal, um dos vencedores do Bib Gourmand no Guia Michelin, Pedro Jorge, participante no MasterChef Junior Portugal, e o ChefAntónio com o seus formados do Instituto do Emprego e Formação Profissional vão fazer demonstrações de culinária.

Este ano, pela primeira vez realiza-se 'O Assalto ao fumeiro, por caretos' uma encenação que recria uma antiga prática realizada nas aldeias em que grupos de mascarados iam pelas casas provar os enchidos, sem pedir licença.

O Carnaval chega mais cedo a Bragança e logo no dia 3, realiza-se um desfile pelas ruas da cidade com cerca de mil figurantes que envergam fatos e máscaras alusivas à tradição local, nomeadamente grupos de caretos de todas as aldeias do concelho que ainda conservam este costume, bem como as crianças das escolas e os utentes das Instituições de Solidariedade Social que também usarão vestuário associados aos mascarados do Nordeste Transmontano. Ao final da tarde será queimado o Diabo (mascareto gigante), com cerca de 10 metros de altura, na Praça Cavaleiro de Ferreira.

A 6 de março, "Quarta-feira de Cinzas", a Morte, o Diabo e a Censura vão voltar a andar pelas ruas, fazendo renascer uma tradição com séculos, em que o trio perseguia as moças solteiras.