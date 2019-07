Carviçais Rock e Festival d'ONOR rejuvenescem aldeias de Bragança

Glória Lopes Hoje às 14:36 Facebook

A moda dos festivais de verão não passa ao lado das aldeias transmontanas, que se animam com gente de fora da região, durante os próximos dias.

Em Torre de Moncorvo, o Carviçais Rock, festival que vai na 23º edição, termina no sábado, com uma aposta clara na música eletrónica e no RAP, com as bandas nacionais em destaque. Esta noite, atuam Bezegol , Putzgrilla, Van Breda e Warrior Tribe. Amanhã, sobem ao placo Mundo Segundo & Sam The Kid, Karetus, Cromos da Noite, Ivo e Carlos Bresser.

Mais recente, o Festival d' ONOR, reúne na aldeia transfronteiriça de Rio de Onor, no concelho de Bragança, uma das Sete Maravilhas de Portugal, sonoridades ibéricas tradicionais num evento que foge aos festivais típicos desta época do ano, por tentar integrar os festivaleiros com os residentes, promovendo o convívio entre todos. O momento alto da integração é a Ronda das Adegas, no sábado à tarde, onde os festivaleiros se podem recolher e proteger do calor enquanto travam conhecimento com os locais e degustam uns petiscos. As canções estarão a cargo do Projeto Adélia.

Animação não faltará para alegrar as tardes e as noites até domingo, com vários grupos de música tradicional, onde sobressai a gaita-de-foles entre os instrumentos. Este ano, o músico espanhol Luiz António, do grupo La Musgana, e o português Paulo Meirinhos, dos Galandum Galundaina, serão os cabeças de cartaz num festival onde tudo é diferente. Além de proporcionar "uma viagem musical pela história da relação transfronteiriça entre os dois países ibéricos e a relação entre as suas canções", segundo David Vaz, da Associação Montes de Festa, que organiza a iniciativa, também se convidam os participantes a conhecerem melhor a aldeia, onde ainda subsistem traços do comunitarismo de outras épocas.

No domingo, quem quiser pode juntar-se ao Conselho do Povo, que vai reunir a população para limpar as margens do rio que atravessa a localidade, "uma das tradições que habitualmente é só para os rionorenses", acrescentou David Vaz.

No sábado à noite, atuam os Velha Gaiteira, Ivette Band e DJ's. No domingo, andarão pelas ruas os Gaiteiros da Lombada e a Escola de Folclore da Sanábria. Realiza-se também uma oficina de percussão e gaita-de-foles. No domingo, o palco será na igreja de Rio de Onor, com uma atuação do Coro Lopes Graça.