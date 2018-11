Cidadãos querem travar obras em avenida de Bragança com providência cautelar

Glória Lopes Hoje às 17:50 Facebook

Um grupo de cidadãos promete interpor uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela para impedir que a Câmara de Bragança avance com o projeto de requalificação da Avenida João da Cruz, uma das mais emblemáticas artérias da cidade.

O recurso à via judicia foi comunicado esta sexta-feira, na sessão da Assembleia Municipal, por Guedes de Almeida, um advogado local que classifica a intervenção anunciada pelo município como "um atentado à histórica e principal" avenida. Em causa está um projeto que prevê a criação de uma ciclovia e de outros melhoramentos ao nível da via de circulação e dos passeios, entre outras infraestruturas.

Guedes de Almeida garantiu que não está sozinho e que tem o apoio de um grupo de cidadãos que vai começar a recolher assinaturas para avançar para a via judicial, a fim de travar a execução das obras previstas para 2019.

O advogado quer que a autarquia promova um debate público sobre o projeto previsto para a Avenida João da Cruz.

O presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, lamentou a situação, afirmando que se trata de "uma afirmação descabida e sem nexo", porque quando se apresentaram publicamente os projetos de requalificação das Avenidas João da Cruz e Sá Carneiro, "quem quis dar a sua opinião pode fazê-lo, além de que o assunto também foi discutido em assembleia municipal".

Na altura da apresentação da intervenção, foi dito pelos técnicos do município que as obras avançariam mas que a avenida manteria a sua integridade. A requalificação, está incluída no Plano Estratégico de Regeneração Urbana, que globalmente tem um pacote financeiro no valor de 25 milhões de euros, para concluir até 2020.