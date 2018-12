Comboios nos carris da linha do Tua só no verão

Fernando Pires Hoje às 18:33 Facebook

O presidente da administração da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT) anunciou, esta tarde, em conferência de imprensa, em Mirandela que o plano de mobilidade (PM) da Linha do Tua vai arrancar no próximo verão.

"Foram dados passos importantes nos últimos tempos, os estudos e projetos de execução estão concluídos e foi constituído, no início de novembro, um comité de acompanhamento, coordenado pela secretaria de Estado das Infraestruturas, para congregar vontades de todos os intervenientes. Estamos a trabalhar no sentido de que o projeto arranque no início do verão de 2019", afirmou José Paredes.

Este PM é uma contrapartida, imposta pela Declaração de Impacte Ambiental, para compensar a construção da barragem de Foz-Tua - que já produz energia - e que submergiu 18 quilómetros da linha do Tua, onde o comboio deixou de circular, há 11 anos, desde o último de 4 acidentes com outras tantas vítimas mortais.

Trata-se de um investimento de 15 milhões de euros para a concretização de um sistema multimodal de transportes.

A Infraestruturas de Portugal (IP) concessionou à ADRVT o troço entre Brunheda e a Estação Ferroviária de Mirandela-Carvalhais, incluindo a infraestrutura de via, infraestrutura de obras de arte, superestrutura de via, passagens de nível e cais de embarque, bem, como o património existente ao longo da linha, designadamente os edifícios das estações.

Por seu lado, a agência obriga-se a assegurar o transporte de passageiros no âmbito do sistema de mobilidade turística e quotidiana do vale do rio Tua, serviço que, por sua vez, foi concessionado à empresa Douro Azul, de Mário Ferreira, que já recebeu cerca de 11 milhões de euros da EDP e que já adquiriu, há mais de um ano, os equipamentos turísticos - comboio e barcos - que estão prontos para começar a operar, mas aguarda pela autorização oficial, que só deve acontecer depois das obras na linha, impostas pela IP.

"Serão feitas intervenções para a consolidação de taludes e instalação de um sistema de monitorização de queda de blocos", adiantou o presidente da ADRVT.

"O investimento ronda os 3,6 milhões de euros", adiantou a presidente da câmara de Mirandela, revelando que as duas composições do Metro, que asseguram a mobilidade quotidiana, entre Mirandela e Cachão, vão deixar de operar, a partir de segunda-feira. "Para além das composições necessitarem de manutenção, também aproveitamos para as retirar de circulação com o intuito de criar as condições para as equipas de trabalho realizarem as obras sem qualquer constrangimento, para que no próximo verão tudo esteja concluído", disse Júlia Rodrigues.

Até lá, as populações serão servidas por transporte rodoviário.