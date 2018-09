Doentes mentais vivem fechados em quartos com grades

GLÓRIA LOPES Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Há vários anos que a Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual (APADI), em Bragança, mantém dois utentes em isolamento, em quartos com grades, diagnosticados com doenças de foro psiquiátrico, apresentando-os como casos de risco para os próprios e outros.

A instituição considera que apenas tem vocação na área psiquiátrica e pede soluções adequadas. Já apelou ao Ministério da Saúde, entidades locais de saúde e organismos de todo o país para os dois doentes serem internados em unidades psiquiátricas. Mas nunca conseguiu.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui