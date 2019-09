Terceiro acidente com eletricidade no shopping de Bragança faz um ferido grave

Glória Lopes Hoje às 10:25, atualizado às 11:12 Facebook

Um homem, de 34 anos, foi eletrocutado quando substituía um contador elétrico na praça da alimentação do Bragança Shopping, em Bragança, esta quarta-feira de manhã.

O segundo comandante dos Bombeiros de Bragança, Carlos Martins, indicou que a vítima sofreu ferimentos graves nas pernas, braços e abdómen. Foi transportada para o Hospital de Bragança.

O acidente ocorreu cerca das 9 horas e o socorro envolveu 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.

Este foi o terceiro acidente do género na instalação elétrica daquela superfície comercial. Do primeiro, resultou uma vítima mortal e um ferido. No segundo, registou-se um ferido grave, um homem que sofreu a amputação de um braço, entre outros ferimentos.

"O acidente de hoje aconteceu no terceiro piso, na praça da alimentação. Os vários acidentes ocorreram em locais diferentes do centro comercial", referiu Carlos Martins.