Emigrante ferido gravemente num despiste em Bragança

Um homem de 27 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste, seguido de capotamento, esta manhã de sábado, na estrada Nacional 103-7 que liga Bragança ao Portelo, junto à fronteira com Espanha.

Segundo fonte do comando dos Bombeiros Voluntários de Bragança o despiste ocorreu à entrada da aldeia de Rabal, no concelho de Bragança. "Depois do despiste, o automóvel, com matrícula francesa, capotou e deu várias voltas. O alerta para o acidente chegou ao quartel cerca das 8.20 horas".

A vítima sofreu vários traumatismos e foi assistida no local do despiste pelos profissionais da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, antes de ser transportada para o hospital de Bragança.