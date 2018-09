Falta de alunos dita encerramento de colégios privados e fim de 2º ciclo na vila de Izeda

Glória Lopes Hoje às 16:01 Facebook

Izeda, a única vila do concelho de Bragança, perdeu este mês o 2º ciclo do Ensino Básico na EB 2/3 por falta de alunos. Apenas cinco crianças se matricularam no 5º e 6º anos de escolaridade, o que levou a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGES) a encerrar este ciclo e a deslocar os alunos para Bragança. Aquela escola é frequentada atualmente por menos de 50 estudantes distribuídos pelo pré-escolar, 1º e 3º ciclo.

A falta de crianças em idade escolar afetou também o ensino privado ou cooperativo do distrito, ditando o encerramento de dois colégios, nomeadamente o Colégio Ultramarino Nossa Senhora da Paz, localizado em Chacim (Macedo de Cavaleiros) e o Externato de Torre de Dona Chama (Mirandela). O primeiro, criado há 37 anos pelas Servas Reparadoras de Jesus Sacramentado, era frequentado, sobretudo, por alunos de aldeias próximas de Chacim, mas este ano o número de matrícula já não justificou a sua abertura.

O encerramento do 2º Ciclo em Izeda está a obrigar os alunos a deslocar-se para Bragança no autocarro da carreira regular, que demora cerca de 1h30 minutos em cada viagem. "As crianças estão a deslocar-se no transporte regular, que é muito cedo, ou vêm com as famílias", explicou Teresa Sá Pires, diretora do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, em Bragança.

O presidente da câmara, Hernâni Dias, adianta que o município está a tentar ultimar uma alternativa para o transporte dos alunos e vai abrir um concurso público para concessionar o serviço. "A DEGES tomou a decisão de encerrar o 5º e o 6º anos, porque só havia quatro ou cinco alunos. O município contestou a decisão, porém não nos cabe a nós decidir sobre a manutenção ou não. Estamos a estudar uma solução para resolver o problema do transporte da melhor forma", referiu o autarca, admitindo que as linhas já estavam feitas, porque tinham comunicadas atempadamente. "Neste caso não é possível fazer isso, pois havia alguma indefinição sobre o encerramento ou não do 2º Ciclo. Nós vamos assumimos a responsabilidade de transportar as crianças do meio rural para a cidade e assim faremos", justificou.

O autarca prevê que o gosto no transporte escolar dos alunos envolva um montante financeiro "bastante significativo, que multiplica por 10 o que se gastaria no transporte regular".