Ficam com metade do corpo queimado depois de caírem na lareira de casa

Duas pessoas ficaram queimadas, esta quarta-feira à tarde, na aldeia de Caravela, em Bragança, depois de terem caído numa lareira, em casa.

As vítimas - um casal com cerca de 80 anos - ficaram feridas com gravidade, tendo a mulher ficado com 80% do corpo queimado e o homem 60%.

"As vítimas já foram transportadas para unidades hospitalares. A mulher foi retirada do local de helicóptero para o Hospital Pedro Hispano, no Porto, e o homem foi levado de ambulância para o Hospital de Bragança, mas tudo indica que será depois transferido para o Porto", explicou Carlos Martins, segundo comandante dos Bombeiros de Bragança.

O homem terá caído na lareira ao tentar ajudar a mulher, que tinha caído antes.

O socorro foi prestado por 18 bombeiros apoiados por seis viaturas.