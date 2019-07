Hoje às 21:20, atualizado às 22:06 Facebook

Um helicóptero de combate a incêndios aterrou, esta quinta-feira, numa estrada da zona da Trindade, no distrito de Bragança, para uma intervenção mecânica devido a um aviso de sobreaquecimento.

Noel Afonso, comandante distrital de operações de socorro, explicou à Lusa que o caso ocorreu por volta das 16 horas e a aeronave foi intervencionada no EN102, que liga Bragança a Torre de Moncorvo, tendo prosseguido voo depois de cerca de uma hora, sem constrangimentos para o trânsito.

O helicóptero estava de partida depois de ter participado no combate a um incêndio que ocorreu naquela zona do distrito de Bragança, só que "o piloto teve um indicador de avaria, acendeu uma luz de temperatura excessiva e por precaução aterrou na estrada".

A aeronave aguardou no local a intervenção do mecânico, que terá durado cerca de uma hora, e retomou o voo, segundo ainda o comandante do CDOS.

O Centro Distrital de Operações de Socorro de Bragança registou hoje três incêndios na região que foram controlados sem consequências de maior com a intervenção imediata de vários recursos do dispositivo de combate, incluindo os meios aéreos, como relatou o comandante.