Intoxicação devido a braseira deixa três pessoas em estado grave

Três pessoas da mesma família receberam assistência hospitalar esta quinta-feira de madrugada, em Bragança, devido a intoxicação por monóxido de carbono, que se presume tenha tido origem numa braseira.

Segundo uma fonte dos bombeiros desta cidade, as pessoas foram transportadas no helicóptero do INEM para unidades hospitalares da zona do Porto.

O alerta para o incidente chegou aos bombeiros de Bragança às 0.58 horas e foram enviados vários meios para a habitação da família, localizada no Bairro dos Formarigos. A família foi encaminhada para o Hospital de Bragança e perto das 2 horas acabaram por ser transportadas para fora da região devido ao seu estado de saúde ser considerado grave.