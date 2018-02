Maior parte das escolas do distrito de Bragança não deverá abrir devido à neve

Glória Lopes com Lusa Hoje às 09:32 Facebook

A maior parte das escolas do distrito de Bragança não deverá abrir, esta quarta-feira, devido à acumulação da neve que caiu nas últimas horas por todo o Nordeste Transmontano.

O comandante Noel Afonso afirmou à Lusa que ainda estão a fazer o levantamento de todo o distrito, mas que é certo que "a maior parte das escolas não vai abrir no distrito".

A Câmara de Bragança já informou hoje que os estabelecimentos de ensino do concelho deverão permanecer encerrados durante todo o dia devido à acumulação de neve que "impede a circulação em segurança de viaturas e peões, tanto no meio urbano como no meio rural".

Segundo a GNR a maioria das principais vias de ligação ao litoral estão desobstruídas, como a autoestrada transmontana (A4), o IC5 e o IP2, mas deve circular-se com precaução. As estradas nacionais 315, em Bornes, e 221, em Castelo Branco, concelho de Mogadouro, estão encerradas, bem como as municipais 588 e 576 no concelho de Alfândega da Fé.

Também a estrada de ligação à fronteira espanhola pelo Portelo, em Bragança, apresenta grande quantidade de neve e a circulação está muito dificultada. "Todas as estradas municipais estão condicionadas, e só é recomendável a circulação em veículos de tracção às quatro rodas. É preciso muita precaução para andar na estrada", explicou o major Alexandre Azevedo, do gabinete de relações públicas do comando da GNR em Bragança.

Na A4 quatro limpa-neves estão no terreno há várias horas e no IC5 e IP2 estão dois limpa-neves a limpar as vias.

O Serviço Municipal de Protecão Civil de Bragança já tem em marcha o plano de intervenção para a neve e o gelo de minimizar os constrangimentos resultantes das condições climatéricas adversas, com cinco limpa neves no terreno, quatro viaturas de apoio e 20 funcionários. "Já foram espalhadas 15 toneladas de sal. A operação no terreno iniciou ontem das de sal. A operaç foram afetados pela neve que caiu com às 18h00 e os funcionários do município estiveram na rua até às 4h00. Esta manhã a operação de limpeza das vias começou às 6h00. Estamos a garantir condições de circulação em segurança às unidades de saúde e outras instituições públicas. Estamos ainda a intervir nos bairros da cidade Nas aldeias a situação é mais complicada e algumas ainda estão isoladas porque a neve é muita", explicou o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias.

Desde ontem registaram-se vários despistes na região, a maioria só com danos materiais.

Glória Lopes