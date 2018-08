Marcha de tratores em Bragança pelo direito a viver na raia

Glória Lopes 04 Maio 2018 às 17:03 Facebook

Várias dezenas de agricultores e habitantes do Parque Natural de Montesinho e espanhóis de localidades junto à fronteira integraram, esta sexta-feira à tarde, uma marcha que percorreu as ruas de Bragança pelo direito a habitar os territórios raianos.

A iniciativa, que contou com mais de 60 veículos, partiu da Plataforma Rionor, constituída por portugueses e espanhóis daquela região transfronteiriça, "que querem mostrar ao país que é necessário combater o despovoamento do interior", referiu Francisco Alves, presidente da Rionor, que culpa "os baixos índices de cidadania" pela situação a que se chegou.

"Os cidadãos não se podem só queixar nos cafés e não se manifestarem. Os agricultores que se queixam tanto dos prejuízos dos animais selvagens, como o javali e o veado, nos castanheiros e outras culturas, têm de ter voz ativa", frisou.

As regras inerentes a viver num parque natural, nomeadamente a necessidade de pedido de autorização para cortar árvores, mesmo em propriedades privadas, e as limitações à limpeza de floresta são motivo de discordância por parte dos residentes no Parque de Montesinho, sobretudo porque vários já foram alvo de coimas por cortarem árvores em áreas privadas.

Com esta marcha, a Rionor quis mostrar que é possível envolver as populações na participação cívica e na defesa dos seus direitos, bem como reivindicar os pagamentos dos prejuízos dos animais selvagens e ainda reivindicar melhores acessibilidades a Espanha, através de uma ligação rápida entre Bragança e Puebla de Sanábria. A reposição das linhas de caminho-de-ferro na região transmontana também faz parte da agenda da associação, tal como a transformação do aeródromo municipal de Bragança em Aeroporto Regional.