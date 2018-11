Mau tempo provoca acidentes e faz vários feridos em Trás-os-Montes

Glória Lopes Hoje às 14:03 Facebook

A chuva poderá estar na origem de três despistes que ocorreram em estradas no distrito de Bragança esta manhã de segunda-feira, em que resultaram em vários feridos. A

A vítima que inspira mais cuidados é uma mulher de 54 anos que se despistou em Vale da Madre, concelho de Mogadouro, cerca das 10.30 horas e que segundo o comandante dos bombeiros daquela vila "é considerada um ferido grave", referiu José Carrasco.

Dois feridos ligeiros causaram outros dois despistes, um em Macedo de Cavaleiros, pelas 9.30 horas, com um homem de 74 anos e sofrer alguns ferimentos, e uma mulher, com 27 anos, cuja viatura que conduzia se despistou em Ifanes, Miranda do Douro, pelas 11.30 horas, provocando-lhe ferimentos leves. Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Bragança.