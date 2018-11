Mercado negro de cogumelos rende milhares a famílias

Glória Lopes Hoje às 13:51 Facebook

Depois das chuvas de outono, campos transmontanos, principalmente em Miranda do Douro e Mogadouro, enchem-se de deliciosos míscaros, que valem 14 euros por quilo em Espanha.

Ninguém sabe ao certo quanto vale o mercado negro dos cogumelos silvestres apanhados na zona da raia transmontana e vendidos do outro lado da fronteira, em Alcanices ou Zamora. Mas são muitos milhares de euros. Este ano, o quilo dos boletos, a espécie mais vulgar, está a ser pago a 14 euros em Espanha. No final da campanha, os preços devem cair, mas nunca abaixo de nove ou 10 euros.

Muitos milhares de quilos saem todos os anos dos concelho de Miranda do Douro e Mogadouro. "As populações da raia estão mais alertadas para esta riqueza ao pé de casa. Antes, eram os espanhóis que vinham apanhar cogumelos, mas agora muitas famílias andam pelo campo na apanha", explicou Raquel Afonso, bióloga do município de Miranda do Douro.

O negócio é apetecível. "Conheço quem num só dia faça 160 euros com 13 ou 14 quilos de boletos. Há desempregadas que nestes três meses se dedicam exclusivamente à apanha de cogumelos. Só que não têm certificação nem estão legais", garante Raquel Afonso, que reclama legislação urgente para normalizar a apanha.

"São obrigados a ir a Espanha vender, sem recibo. É mercado negro, mas é um complemento ao rendimento das famílias", acrescenta.

Mais sobre as espécies

José Rodrigues, desempregado de Miranda do Douro, participou num Encontro Micológico para aprender mais sobre as espécies, pois quer dedicar-se mais à apanha.

"Posso ganhar algum dinheiro extra, que me faz jeito", contou o desempregado. Estes encontros vulgarizaram-se em Miranda do Douro e Mogadouro e são cada vez mais procurados por apanhadores.

Mesmo assim, muita riqueza fica no campo, porque são apanhadas poucas espécies além das mais vulgares, míscaros, pinheiras ou roques. "Há muito desconhecimento. Algumas variedades são confundidas com outras tóxicas e nem sempre são apanhadas. O que sucede é que muita gente apanha tudo e como vendem a distribuidores espanhóis fazem a triagem prévia, porque têm um bom conhecimento sobre cogumelos".

Por exemplo, a "Amanita caesarea" que atinge elevados preços por ser mais raro, não era apanhada na região. "Agora, as pessoas já apanham os que antes confundiam com a "Muscaria desbotada". Aliás, há muita gente à caça desse cogumelo", deu conta a bióloga.

O que leva os transmontanos a passar a fronteira para vender é a falta de regulamentação em Portugal que impede a comercialização, que em Espanha existe.

Espécies comestíveis

Frade

Também Macrolepiota procera, é conhecido por frade, roca ou chapeuzinho. Em Trás-os-Montes, é assado nas brasas.

Boleto

Também apelidado de rapazinho, é amarelo ou alaranjado e pequeno, com um cheiro doce. Há quem faça compota com ele.

Sancha

Muito apreciado em Trás-os-Montes. A margem do chapéu é enrolada para baixo.

Quem sabe

Gonçalo Martins, produtor de Bragança

Gonçalo Martins, produtor Foto: Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

"Investi 100 mil euros em repolgas. Os cogumelos silvestres são muito mais caros"

Filipe Marrão, vice-presidente da Xixorra

Filipe Marrão, Associação Xixorro - Associação Mitológica Terra Fria Foto: Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

"O negócio dos cogumelos silvestres é interessante porque não há custos de produção"