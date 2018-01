Morreu a idosa que ficou ferida ao cair à lareira em Bragança

Glória Lopes Hoje às 10:01 Facebook

Morreu a idosa que ontem à tarde tinha ficado ferida com gravidade na sequência da queda na lareira de casa, em Caravela, concelho de Bragança. O marido, que a tentava salvar, ficou ferido com gravidade.

O acidente aconteceu cerca das 15 horas de quarta-feira. A filha do casal, que estava por perto, ouviu gritos e quando chegou a casa já encontrou os pais queimados.

Ambos ficaram feridos com gravidade. A mulher, de 83 anos, com queimaduras de terceiro grau em cerca de 80% do corpo e o homem em 60%. "As vítimas foram transportadas para unidades hospitalares. A mulher foi evacuada a partir da aldeia onde residia de helicóptero para o Hospital Pedro Hispano, no Porto, e o homem foi levado de ambulância para o Hospital de Bragança", explicou Carlos Martins, segundo comandante dos Bombeiros de Bragança.

A mulher acabou por morrer já no hospital algum tempo depois de ter dado entrada.

Esta foi a segunda morte num espaço de três meses na sequência de quedas em lareiras em aldeias do concelho de Bragança. A 15 de novembro um homem morreu depois de se ter queimado na lareira de casa na localidade de Soutelo.

Em dezembro, um menina com quatro meses ficou ferida com queimaduras após ter caído numa lareira em Urrós, concelho de Mogadouro.