Uma jovem motociclista morreu, esta sexta-feira à tarde, na sequência de um acidente com uma carrinha na A4, perto da subida para Rossas, em Bragança.

De acordo com as autoridades, uma carrinha foi embater no motociclo no qual seguiam duas jovens. Uma delas morreu a outra está em estado grave.

O acidente aconteceu no sentido Macedo de Cavaleiros-Bragança e o trânsito está condicionado