Mulher morre em incêndio na sua casa em Bragança

Uma mulher de 68 anos morreu esta quinta-feira depois de ter dado entrada na Urgência do Hospital de Bragança com sintomas de inalação de fumo, após um incêndio que deflagrou durante a madrugada no apartamento onde residia sozinha num bairro daquela cidade.

Bombeiros de Bragança receberam o alerta para o incêndio pelas 4 horas. Deslocaram vários meios para o local e quando chegaram depararam-se com a vítima caída no interior do apartamento.

"Quando chegamos a mulher ainda estava consciente, depois ficou inconsciente e sofreu várias manobras de reanimação feitas pelos profissionais da VMER, tendo sido transportada para o hospital com vida", referiu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, José Fernandes. A mulher acabaria por morrer já no hospital.

As causas do incêndio, que segundo os bombeiros terá tido início na sala, ainda estão a ser apuradas.