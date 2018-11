Municípios denunciam coimas a intervenções nas áreas protegidas

Glória Lopes Hoje às 18:55 Facebook

Municípios de Bragança e de Miranda do Douro queixam-se de que ICNF aplica coimas quando fazem melhoramentos de caminhos e estradas nas áreas protegidas.

Os autarcas de Bragança e de Miranda do Douro denunciaram esta sexta-feira ao secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves de Sousa, que visitou a região, as dificuldades em realizar intervenções nas áreas protegidas, como por exemplo a limpeza e melhoramentos de caminhos rurais, que servem também durante o combate aos incêndios florestais, por causa do risco de as câmaras serem autuadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O município de Bragança vai ser obrigado a pagar uma coima de 12 mil euros, que inicialmente era de 70 mil euros mas foi reduzida na sequência de recursos judiciais à primeira contraordenação. Já em Miranda do Douro, o município vai ter pagar 20 mil euros relacionados com obras de correção de segurança na via rodoviária do IC5 nomeadamente na ligação a Sendim que deverá ser inaugurada dentro de algumas semanas.

O autarca mirandês, Artur Nunes, não quis ainda comentar este assunto relacionado com a coima, mas corrobora a opinião do colega de Bragança quando diz que ICNF um "obstáculo à atuação dos municípios", acrescentando que "há um problema sério a partir desse instituto ao nível da gestão e da ligação às autarquias, com uma atitude punitiva e pouco colaborativa relativamente à organização, gestão, proteção e prevenção", referiu Artur Nunes.

Em Bragança o município fez uma intervenção de limpeza num caminho rural que liga as aldeias de Donai e Carragosa, zona inserida no Parque Natural de Montesinho, mas foi alvo de um outo de contraordenação quando estavam a executar os trabalhos com uma máquina. "Continua a prejudicar os municípios que sempre tiveram uma atitude proactiva e contra as populações quando nos impedem de fazer intervenções em caminhos para dar melhores condições de mobilidade e de segurança às pessoas", explicou Hernâni Dias.

Na fase inicial dos trabalhos, a autarquia contactou o ICNF para ajudar a definir o perfil da zona. "Foi feito mas quando estávamos a executar os trabalhos foi aplicada uma contraordenação ao município. Os 12 mil euros da coima podiam ser gastos noutra intervenção mais benéfica. É um desperdício de dinheiro", descreveu Hernâni Dias.

Está em desenvolvimento um projeto no valor de um milhão de euros para o Parque Natural do Douro Internacional, no âmbito da prevenção aos incêndios florestais "mas a nós (município) chumbaram-nos uma equipa de sapadores florestais e apoiaram uma para toda a área do parque, desde Figueira de Castelo Rodrigo a Miranda do Douro, o que é pouco", criticou Artur Nunes.