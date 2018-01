Neve já cortou a A4 no Alto de Rossas em Bragança

Glória Lopes Hoje às 10:09, atualizado às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A neve que começou a cair cerca das 8h00 desta manhã de terça-feira em Bragança já deu origem ao corte da autoestrada (A4) na zona do Alto de Rossas, em Bragança, devido a um despiste de um ligeiro, sem feridos, e a vários veículos pesados que não conseguem subir devido à neve indicou uma fonte da GNR.

Os meios de limpeza das vias, com limpa-neves, já estão no terreno, bem como se procede ao espalhamento de sal.

Também a Nacional 206, estrada que atravessa a Serra da Nogueira, ligando Bragança a Torre de Dona Chama, está cordada devido à acumulação de neve. A Nacional 102 entre Bragança e Vinhais está com a circulação condicionada e a GNR recomenda "precaução".

Seis escolas encerradas

A queda de neve levou ao encerramento de seis escolas no concelho, mas as autoridades relatam um cenário de "normalidade" dentro dos condicionamentos habituais nestas circunstâncias.

Num balanço feito depois das 11:00, a Câmara de Bragança deu conta de que "todas as escolas do concelho abriram como normalmente, à exceção das de Izeda, Parada, Salsas, Santa Comba de Rossas, Quintanilha e Gimonde".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Todas estas escolas estão localizadas em aldeias e "não abriram por falta de professores e auxiliares", segundo a justificação avançada pelo município, que acrescenta que "grande parte do transporte escolar foi efetuada com normalidade".

A autarquia dá conta de que tem no terreno o serviço municipal de Proteção Civil com "dois limpa-neves, quatro carrinhas e 24 pessoas, a realizar trabalhos de prevenção e de limpeza das vias, no meio urbano".

O município cita "informação oficial da GNR" para adiantar que "não há estradas municipais cortadas ao trânsito, verificando-se, no entanto, o condicionamento em algumas vias".

A mesma informação foi confirmada pela Lusa junto do Comando Distrital da GNR de Bragança, com a indicação de há algumas estradas "condicionadas", nomeadamente na zona do Portelo, Espinhosela, Gondesende" e que durante a manhã foi necessário cortar o trânsito na nacional 206.

Esta estrada liga Bragança a Torre D. Chama e em condições climatéricas como as de hoje é das primeiras com constrangimentos devido a atravessar a Serra da Nogueira, um dos pontos do concelho onde a neva começa a cair.

Dentro da cidade de Bragança, segundo informação obtida pela Lusa junto da PSP, "está tudo calmo", apesar das dificuldades de circulação devido a alguma acumulação de neve.

Bragança é um dos distrito que se encontra sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, passando a chuva a partir do meio dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).